شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مشاركة أوباما وفتوح وشلبى وتأهيل شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وشارك اللاعب في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.
وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بتخصيص برنامج تأهيلي للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع لاختبار طبي صباح اليوم و تأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ، وأدى أوباما الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران صباح اليوم.
كما شارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري .
و تعرض مصطفى شلبي لحالة إغماء عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته و عدم معاناته من أي إصابة ، و شارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية سواء في الفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة الفنية.
وظهر أيضا أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،وشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لاجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية ،وأدى فتوح الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية و البدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.
ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق"شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية،و اكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
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