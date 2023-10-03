هل ينضم أحمد حجازي لـ الأهلي في يناير؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تسعى إدارة النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لرغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، خاصة في ظل إصابة محمود متولي، مدافع الفريق، وطول مدة غيابه عن المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، عاد لدائرة اهتمامات إدارة الأهلي مرة أخرى، خلال الأيام الماضية، لإمكانية التعاقد معه، خاصة في ظل اقترابه من نهاية البرنامج التأهيلي الخاص به من إصابة قطع في الرباط الصليبي، وذلك وفقا لمصدر مطلع داخل النادي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها تأكيده أنه جرى طرح اسم أحمد حجازي داخل الأهلي، خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل عودته للمشاركة بالمباريات بشكل طبيعي، نهاية شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن محمود متولي لم يشارك رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ انطلاق الموسم الجاري؛ حيث يعاني من إصابة على مستوى العضلة الأمامية.

وعلى مستوى خط الدفاع، يضم الأهلي بين صفوفه كل من: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد معتز، لاعب فريق الشباب.