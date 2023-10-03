شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن نيوكاسل يقاطع «تيك توك» بسبب مبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قاطع جمال لاسيل كابتن نيوكاسل الإنجليزي تطبيق «تيك توك» كي لا يرى مقاطع عن خصمه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل مواجهتهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال المدافع صاحب ال29 عاماً الذي يجب عليه لجم تحركات مبابي في أول مباراة أوروبية يستقبلها ملعب سانت جيمس بارك: «أنا أعرف سلفاً كيف يلعب مبابي، ومقاطعه منتشرة طول الوقت على تطبيق تيك توك. سأمنع نفسي من التطبيق بضعة أيام، ربما هو أفضل لاعب في العالم، لكن أرغب في مواجهته، لأن اللعب في أوروبا حلم وفرصة كبيرة لنا».

وانضم لاسيل إلى نيوكاسل في 2015 قادماً من نوتنغهام فوريست، وهو واحد من اللاعبين القلائل الذين بقوا في الفريق بعد صعوده، ويعتمد على مهارة زميله كيران تريبييه الذي سبق أن لعب بقميص توتنهام وأتلتيكو مدريد، واختبر سلفاً البطولة الأوروبية.

وأضاف لاسيل: «أوروبا مياه جديدة بالنسبة إلينا لكننا نعتمد على تريبييه لأنه لعب في أمسيات كهذه. سنحافظ على هدوئنا ونتعامل مع المباراة كأنها مجرد مباراة. أنا لم أحلم مطلقاً باللعب في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل، لأننا كنا دائماً نكافح الهبوط، لكن منذ قدوم المدرب إيدي هاو حصلنا على أمل».

واستبق النادي أول أمسياته الأوروبية في معقله منذ أكثر من 20 عاماً بعرض رائع للمسيرات «درونز» في سماء الملعب من الراعي «Sela» بعد افتتاحه البطولة بتعادل سلبي أمام الميلان في ملعب سان سيرو.

وأظهر العرض الذي شاركت فيه 500 طائرة مسيرة شعار النادي وقميص نيوكاسل وتحته عبارة «لقد عدنا» وقميص نجميه ساندرو تونالي وكيران تريبييه، ومن المتوقع أن يستمر العرض المسائي الثلاثاء.

وعلق إبراهيم محتسب، نائب رئيس الشركة الراعية: «أردنا أن نفاجئ المشجعين بشيء نحتفل به لعودة ملعب سانت جيمس بارك للأمسيات الأوروبية. المشجعون والنادي واللاعبون يستحقون هذه اللحظات المميزة وأتمنى أن نكون أضفنا شيئاً لمناسبة لا تنسى لعشاق نيوكاسل وأهل المدينة». وعبر المدرب هاو عن تطلعه إلى رؤية أجواء الملعب الأربعاء وقال: «نحن مصممون على تقديم أفضل أداء لكن الشيء المؤكد أن أجواء الملعب ستكون أفضل ما كانت عليه في حقبتي على الإطلاق. سيكون اختباراً صعباً، لكننا متلهفون له».