شكرا لقرائتكم خبر عن كاساس يختار 24 لاعباً لتمثيل «أسود الرافدين» ببطولة الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لبطولة الأردن الدولية للفترة من 11 إلى 17 من الشهر الحالي.

وذكرت القناة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن «مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس اختار قائمة اللاعبين المستدعاة لبطولة الأردن الدولية، والمؤلفة من 24 لاعباً هم كل من: أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي (الشرطة)، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم (القوة الجوية)، جلال حسن (الزوراء)، أمجد عطوان (زاخو)، علي عدنان (مس رافسنجان الإيراني)، بشار رسن (قطر القطري)، فهد طالب (نفط عبادان الإيراني)، فرانس ضياء ( بورت التايلندي)، أيمن حسين (الرجاء المغربي)، أمير العماري (هالمستاد السويدي)، ريبين سولاقا (بروما بويكرنا السويدي)، علي حيدر (ستوك ستي الإنجليزي )، علي الحمادي (ويمبلدون الإنجليزي)، ماسيس ارتين (سباكنبيرغ الهولندي)، أسامة رشيد (فازيلا البرتغالي)، أحمد علي (رون الفرنسي)، دانيلو السعيد (ساندفورد النرويجي)، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي)».

وفي ذات السياق، أكد محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن «عدم تماثل بعض اللاعبين للشفاء جراء إصاباتهم مؤخراً أمثال سعد ناطق، الان محي الدين، زيدان إقبال، علي فائز، حسين علي حيدر، إضافة إلى إصابات سابقة للاعبين آخرين أمثال كيفن يعقوب والاي فاضل، جعلهم خارج حسابات الطاقم الفني في المدة الحالية».

ومن المؤمل مغادرة وفد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى عمان في الثامن من الشهر الحالي، تحضيراً للمُشاركة في منافسات بطولة الأردن الدولية، حيث يخوض منتخب العراق الأول أولى مبارياته في 13 من الشهر الحالي ضد المنتخب القطري.