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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا يلا شوت –كورة لايف بث مباشر ميلان وبنفيكا اليوم في أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبنفيكا يلا شوت –كورة لايف بث مباشر ميلان وبنفيكا اليوم في أبطال أوروبا يعود إنتر ميلان إلى مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء عندما يستقبل بنفيكا في سان سيرو في الجولة الثانية، والتقى ريال سوسيداد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، في الجولة الأولى، بينما تعرض الفريق البرتغالي لصدمة أمام ريد بول سالزبورج

تلقى سيموني إنزاجي انتقادات بسبب تناوبه بشكل كبير في مباراة إنتر الافتتاحية أمام سوسيداد، لكن مدرب النيراتزوري يمكن أن يعتمد على فريقه المجرب والمختبر ضد بنفيكا.

يمكن أن يكون النجم هو لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 87 في التعادل 1-1 مع لا ريال على ملعب أنويتا وكان مشتعلًا في بداية الموسم.

كان مارتينيز هو الذي غير قواعد اللعبة بالنسبة لإنتر في فوزه على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي يوم السبت، حيث شارك في الشوط الثاني ليسجل أربعة أهداف في الفوز 4-0.

ويأمل إنزاجي أن يكون قائده في أفضل حالاته يوم الثلاثاء حيث يتطلع النيرازوري إلى التفوق على الفريق الذي أقصاه في طريقه إلى النجاح القاري العام الماضي.

أدى أداء إنتر الأوروبي في سان سيرو منذ خسارته 2-0 أمام بايرن ميونيخ في سبتمبر 2022 إلى عدم هزيمته خمس مرات، وحافظ على نظافة شباكه أربع مرات، ويسعى لتحقيق النجاح هذا الأسبوع ضد الفريق الوحيد الذي لم يهزم في السلسلة المستمرة الخالية من الهزائم.

نجح بنفيكا في تعادل رجال إنزاجي 3-3 في مباراة ربع النهائي الموسم الماضي في سان سيرو، على الرغم من أن العملاق الإيطالي كان متقدمًا 3-1 في تلك الليلة و5-1 في مجموع المباراتين قبل أن يتعادل فريق روجر شميدت.

تعرض الفريق البرتغالي للهزيمة 2-0 أمام سالزبورغ في الجولة الأولى، منهيًا مسيرة النسور التي استمرت ثماني مباريات دون هزيمة في دور المجموعات بالمسابقة.

حقق رجال شميدت انتصارات متتالية في الدوري منذ تلك الهزيمة، وتغلبوا على بورتو في المرة الأخيرة ليمنحوا الفريق الضيف زخمًا قبل مواجهة الثلاثاء.

مع وجود بنفيكا في المركز الرابع حاليًا في المجموعة الرابعة، فإن هزيمة أخرى ستتركهم يحاولون اللحاق بالركب مبكرًا في مرحلة المجموعات، ويبقى أن نرى ما إذا كانوا سيحصلون على النتيجة المطلوبة في إيطاليا.

يمكن تفسير العودة المتأخرة في زيارتهم الأخيرة للإنتر بشكل مختلف، حتى لو نظر الفريق البرتغالي إليها من خلال عدسات التعادل، دون الأخذ في الاعتبار أن رجال إنزاغي كانوا متقدمين 5-1 في التعادل قبل تسجيل هدفين متأخرين. 5-3.