شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة نابولي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره نابولي مساء الليلة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

حيث سيكون الريال في مهمة صعبة، خاصة أنه سيواجه نجم الجنوب علي الأراضي الإيطالية، الأمر الذي قد يزيد من مهمة البلانكو في الخروج بنتيجة إيجابية.

في حين يأمل نادي نابولي في تحقيق إنتفاضة قوية أمام الريال، تمكنه من صدارة المجموعة مبكرا، لضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي وتكرار إنجاز الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة إنطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الريال المتوقعة لملاقاة نابولي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور.