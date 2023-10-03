شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد شريف لليوم السابع : لن يلعب في مصر إلا للأهلى ولا يوجد نادى يقدر على قيمته المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب الأهلى السابق ، و المحترف في صفوف نادى الخليج السعودى أن اللاعب لم يتلق أي عروض من الدورى المصرى الفترة الحالية.
وقال سيد مصطفى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب خاض 7 مباريات فقط حتى الأن مع فريقه السعودى ، وعقده مستمر مع الفريق موسمان ، بالإضافة إلى إمكانية مد العقد موسم آخر، وبالتالي ليس منطقيا أن يطلب أى فريق التفاوض على ضمه أو مجرد التفكير في ذلك .
وأضاف وكيل محمد شريف أنه لايوجد ناد فى مصر يستطيع دفع راتب شريف الذى يتقاضاه من الدورى السعودى ، أو دفع الأموال التي حصل عليها الأهلى من فريق الخليج .
وتوقف رصيد الخليج عند 8 نقاط فى المركز العاشر بالدورى السعودى ، ومن المقرر أن يلتقى الفريق مع ضمك في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أسفرت القرعة عن ديربي مصري جديد يقام نهاية شهر أكتوبر القادم.
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