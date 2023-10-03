شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن جاهزية زياد كمال وأوفا لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى إنبى جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

واستعاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات الثنائى زياد كمال وأحمد أمين "أوفا" وأصبحا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية لمواجهة المارد الأحمر غداً الأربعاء.

ويدعم زياد كمال وأحمد أمين "أوفا" صفوف الفريق البترولى بعد معانتهما من شد عضلى تسبب فى عدم وصولهما للجاهزية الفنية خلال الأسابيع الماضية.

في سياق مختلف أرسل نادى إنبى خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم الأحد يستنكر فيه الحديث عن عدم أحقيتهم فى المشاركة ببطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة مؤكدًا أن مسئولى الجبلاية لا يملكون معيارًا ثابتًا للاختيار، مُستشهدًا ببيان الاتحاد المنشور على موقع الخليج 365.

وانتقد نادى إنبى فى خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة حديث مسئولى الجبلاية بأنه المشاركة فى كأس مصر لا تعتمد على ترتيب المراكز مؤكداً أن هناك خلل فى الاختيارات خاصة أن المربع الذهبي لكأس مصر عنصر تنافسى مشترك مع بطولة الدورى على حد وصفهم.

كما نوه إنبى فى خطابه الرسمى إلى تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم يفيد بإيقاف عدد من اللاعبين فى الثانية مساء 13 سبتمبر الماضى قبل أن يتم تغييره فى السادسة مساء نفس اليوم بذات الرقم الصادر مؤكداً أنه لم يفتعل المشاكل وتغاضى عن هذا الأمر.