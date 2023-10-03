شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإدارة وتشغيل الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ، وإحدى أهم الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري، بروتوكول شراكة وتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية .
يهدف البروتوكول إلي توفير خدمات لأعضاء الأندية الراغبين في تملك وحدات سكنية تابعة للهيئة بالاضافة إلى تشغيل وادارة الأندية في المجمعات السكنية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة.
من جانبه ، قال المهندس سيف الوزيري أن البروتوكول يأتي في اطار خطة العمل على التوسع في إنشاء فروع للأندية بالتعاون مع الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية، ورفع قيمتها، وتوفير الأنشطة الرياضية في كل أنحاء الجمهورية تحت مظلة مشروع القرن حياة كريمة.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا التواجد في 15 مدينة مصرية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات رياضية مختلفة تحت قيادة عدد كبير، من الرياضيين المصريين المحترفين.
يذكر أن شركة استادات، تخضع لإدارتها، شركة سيتى كلوب، المسؤولة عن إدارة أندية سيتى كلوب، وشركة سكاى دايف، وشركة برزنتيشن لايف.
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