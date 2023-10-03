شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو: الرئيس السيسى قائد نهضة التطوير والتعمير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو و نائب رئيس الاتحاد العربى ، أن الرئيس السيسى اول من جعل مؤسسات الدولة وكبرى قلاع الصناعة والاستثمار فى مصر تولى الرياضة والرياضيين اهتمام غير مسبوق حينما قال مقولته الخالدة "الرياضة أمن قومى"

وأضاف رئيس التايكوندو أن العالم تابع ما حدث بمصر من طفرة رياضية غير مسبوقة يشهدها ربوع الوطن سواء من حيث الاهتمام بالرياضيين أو بالبنية الأساسية لمنشآت رياضية لم تشهدها مصر من قبل جعلت من أم الدنيا قِبلة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية والدولية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد نهضة التطوير والتعمير فى تاريخ مصر المعاصر.

وقال المستشار محمد مصطفى : كما شهدت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حجم كبير من الإنجازات فى شتى المناحى والمجالات تمت على أرض الواقع ليست فقط إنجازات رياضية بل أيضا العديد من الإنجازات والاهتمامات التى استهدفت المواطن البسيط مثل إقرار زيادة المعاشات والاهتمام بالقرى والريف فى ظل تنفيذ برنامج حياة كريمة وإنشاء شبكة طرق عالمية لتوفير الوقت ودعم المستثمرين لإنعاش سوق الاستثمارات والاقتصاد المصرى وغيرها من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي فى سابقة لم تحدث من قبل ،ولذلك فجميعا خلف الرئيس السيسي من أجل مواصلة الإنجازات المصرية عامة والرياضية خاصة فى مصرنا الحبيبة