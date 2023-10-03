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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد فتوح يغازل جمهور الزمالك بـ "القلوب البيضاء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غازل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء،عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ونشر فتوح فيديو لجماهير الزمالك عبر "أستورى إنستجرام" مصحوباً بقلوب بيضاء تعبر عن انتماء اللاعب للقلعة البيضاء وحبه للجماهير.
أحمد فتوح
شهدت تدريبات ألفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الأبيض بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.
وشارك اللاعب فى مباراة أرتا سولار الجيبوتى الأخيرة فى بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية.
وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز ألفنى بتخصيص برنامج تأهيلى للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع لاختبار طبى صباح اليوم وتأكدت جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ، وأدى أوباما ألفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة ألفنية بشكل طبيعى خلال المران صباح اليوم.
كما شارك مصطفى شلبى جناح ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى .
و تعرض مصطفى شلبى لحالة إغماء عقب نهاية مباراة ألفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته وعدم معاناته من أى إصابة ، وشارك اللاعب فى التدريبات بصورة طبيعية سواء فى ألفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة ألفنية.
وظهر أيضا أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،وشارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.
جاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لاجهاد عضلى فى مباراة أرتا سولار الجيبوتى الأخيرة فى بطولة كأس الكونفدرالية ،وأدى فتوح ألفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة ألفنية بشكل طبيعى لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.
ووضع الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق"شيكابالا" صانع ألعاب وقائد ألفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.
وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى تحت إشراف الجهاز الطبى بسبب معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية،و اكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك فى التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز ألفني.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى ، استعدادا للقاء البنك الأهلى المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.
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