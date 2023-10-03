شاهد أحمد فتوح يغازل جمهور الزمالك بـ "القلوب البيضاء"

وشارك اللاعب فى مباراة أرتا سولار الجيبوتى الأخيرة فى بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية.

وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز ألفنى بتخصيص برنامج تأهيلى للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع لاختبار طبى صباح اليوم وتأكدت جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ، وأدى أوباما ألفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة ألفنية بشكل طبيعى خلال المران صباح اليوم.

كما شارك مصطفى شلبى جناح ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى .

و تعرض مصطفى شلبى لحالة إغماء عقب نهاية مباراة ألفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته وعدم معاناته من أى إصابة ، وشارك اللاعب فى التدريبات بصورة طبيعية سواء فى ألفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة ألفنية.

وظهر أيضا أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،وشارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.