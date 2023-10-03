شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجتمع مع مدربى قطاع الناشئين فى الإسماعيلى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود جابر مدير قطاع الناشئين بالاسماعيلى وأشرف خضر مدير فني القطاع اجتماعاً ظهر اليوم مع مدربي ومسؤولي القطاع بمقر النادي في حضور شوقي عوض عضو مجلس الإدارة ،المشرف العام على قطاع الناشئين.

الاجتماع شهد حضور مدربي ومسؤولي القطاع حيث تم خلاله وضع مجموعة من الآليات التي تضمن تطوير قطاع الناشئين بحيث يعود لسابق عهده كمصدر أساسي لتدعيم الفريق الأول بلاعبين واعدين.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة مواكبة العصر من خلال إتباع أحدث الطرق العلمية في التدريب بما يضمن اكتشاف النشء والعمل جلياً على تجهيزه بالشكل الأنسب.

كما حرص مدربو القطاع خلال الجلسة على عرض كافة الأزمات والمعوقات التي تواجه فرق القطاع حيث وعد المسؤلين بحلها وذلك ضمن خطة التي ينتهجها المجلس للنهوض بالقطاع.