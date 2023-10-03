شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وحيد فى تشكيل الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على اجراء تغيير وحيد فى تشكيل فريقه الذى خاض مباراة الاتحاد السكندري الاخيرة بالدوري وذلك فى لقاء الاهلى القادم بالجولة الثالثة للمسابقة.

ويعود محمد فوزى لحماية عرين الاسماعيلى فى مباراة الاهلى بعد تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم عن المباراة بسبب الاصابة بشرخ فى وجه القدم

وبإستثناء هذا التغيير سوف يدفع الاسماعيلى بتشكيل مكون من :" حراسة المرمى: محمد فوزى ، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز ، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى ، الهجوم: ياو أنور".

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر الاحد المقبل بستاد برج العرب بالجولة الثالثة للدوري المصري.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الأهلى بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.