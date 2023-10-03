شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفرق المصرية للمشاركة في دور المجموعات ببطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث يشارك فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا ونجح بطلي مصر في عبور الأدوار التمهيدية وينتظران المشاركة في مرحلة المجموعات، بينما يشارك فريقا الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

موعد قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية و دورى الابطال ؟

تقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6-10- 2023، في الثانية ظهرًا بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وسينطلق دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 24-11-2023، المقبل بمشاركة الأهلي وبيراميدز.

كيف تأهل الزمالك و فيوتشر لدور المجموعات بالكونفدرالية ؟

تأهل فريقا الزمالك وفيوتشر إلى دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الافريقية على حساب أرتا سولار الجيبوتي وسينجيدا التنزاني، حيث تعغلب الزماكل على ارتا سولار بنتيجة 4/3 ذهابا و إيابا ، و تأهل فيوتشر بالفوز على سينجيدا 4/2 ذهابا و إيابا

كيف تأهل الاهلى وبيراميدز لدور المجموعات بدورى الابطال ؟

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا حيث اكتسح الأهلي منافسه سانت جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة 7-0 ذهابا وإيابا، فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة القارية لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 بمجموع المباراتين.

هل يلتقى الأهلى مع صن داونز في دور المجموعات بدورى الابطال ؟

لأول مرة تواجد فريق صن داونز الجنوب افريقي في التصنيف الأول وتأكد عدم وقوعه في مجموعة واحدة مع الأهلي ولكن المواجهة بينهما قد تأتي في الأدوار الإقصائية بعد التأهل عن المجموعات.

يتواجد صن دوانز فى التصنيف الأول وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفقة الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي، وذلك قبل قرعة دور المجموعات بأبطال أفريقيا نسخة 2023-2023، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ما تصنيف الأهلى وبيراميدز في دورى الأبطال ؟

يقع الأهلى في التصنيف الأول بجانب الوداد المغربي ، الترجي التونسي ،وصن داونز الجنوب افريقي ، بينما يقع بيراميدز في التصنيف الثانى بجانب أندية شباب بلوزداد الجزائري ، سيمبا التنزاني ، بيراميدز ، و بيترو اتليتكو الأنجولي

ما تصنيف الزمالك و فيوتشر في الكونفدرالية ؟

جاءت تصنيفات الفريق بمواجهة محتملة ومرتقبة قد تجمع فريقا الزمالك مع فيوتشر ، حيث يتواجد الزمالك في التصنيف الأول بجانب نهضة بركان المغربى ، واتحاد العاصمة الجزائرى ، ريفرز يونايتد النيجيري بينما يقفع فيوتشر في التصنيف الثاني بجانب ديابل نوار الكونغولي ،الافريقي التونسي ، و ساجرادا الأنجولي.