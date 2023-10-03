شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية : قرار ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية فخر لكل مصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس الإتحاد المصرى للرماية عن دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى يضمن فخر لكل مصرى .
وقال حسنى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 ،ادعم الرئيس السيسى لما قدمه لمصر ويكفي انني افتخر بأننى مصري بعد كل هذه الانجازات التى شهدها عهده فى جميع مناحى الحياة ليس على المستوى الرياضى فقط .
وقال حسنى أنه على المستوى الرياضى يشهد عصر الريس السيسى طفرة قوية فى تحقيق الإنجازات و الألقاب سواء على المستوى الفردى أو الجماعى لما يوجهه من دعم لجميع الإتحادات الرياضية للنهوض بالرياضة المصرية .
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