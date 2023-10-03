شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُخصص فقرة فى مران الأهلى لضربات الجزاء قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تخصيص فقرة في مران اليوم ،الثلاثاء، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء تحسباً للجوء إليها في مباراة إنبي غداً بكاس مصر.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.

ويتطلع المدرب السويسري لتجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد على ضربات الجزاء من أجل التفوق فيها حال لجوء الفريق لها بإنتهاء مباراة انبي بالتعادل.