شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،تأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى بالدوري،عبد الواحد السيد: محمود علاء اعتذر لأوسوريو والأزمة انتهت .

تأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى بالدوري

تأكد غياب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى المقرر لها مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

عبد الواحد السيد: محمود علاء اعتذر لأوسوريو والأزمة انتهت

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصر تحصد 3 ميداليات ببطولة أفريقيا للرماية.. ومقعدا إضافيا فى أولمبياد باريس 2024

حصد منتخب مصر للرماية 3 ميداليات، اليوم الثلاثاء، في مستهل منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتي 10 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة افريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبى يواجه الأردن وديا قبل السفر لأوزبكستان

يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى نظيره الأردنى يوم 12 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهته وديا يوم 16 من نفس الشهر.

كولر يستقر على استمرار مجدى أفشة فى تشكيل الأهلى أمام إنبى

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق، فى التشكيل الأساسى بمباراة إنبى بكأس مصر.

الإسماعيلى يصرف 75% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى بالدورى

صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن نسبة 75 % من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى بالجولة المقبلة من دوري نايل.

رضا سليم يعود لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر