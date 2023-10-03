شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد حمدي لتأهله لأوليمبياد باريس وإحراز ذهبية بطولة أفريقيا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الإتحاد المصري للرماية ولاعب المنتخب الوطني محمد حمدي، بعد تتويجه بذهبية 10 متر بندقية هواء، وذلك في بطولة أفريقيا للرماية في مصر، والتأهل الى أولمبياد باريس.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر بعد الفوز بالميدالية الذهبية للبطولة فى منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فى الفرق، والرامي مجدي حافظ لحصولة على الميدالية الفضية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء؛ وذلك في بطولة أفريقيا التي تقام منافساتها تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجدد الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وذلك يصيح عدد اللاعبين المصريين المؤهلين الي اوليمبياد باريس 42 لاعب ولاعبة حتي الآن في ثماني رياضات هي، الجمباز الفني (8 لاعبات ) - الملاكمة(3 لاعبين ) - كرة القدم(18 لاعب ) - الخماسي الحديث(3 لاعبين) - الرماية (1)- السباحة(1) -تنس الطاولة (7) - الرماية (1).