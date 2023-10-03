شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يزور الخليج 365 ويؤكد: الاحترافية والأداء الجماعى شعار المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم الثلاثاء وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي وعمر الايوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

وأطلع عماد متعب على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدا أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف عماد متعب خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأيت فيها الاحترافية والالتزام المهنى والاداء الجماعى والمعلومات المؤكدة ، وبشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وأتمنى لهم النجاح الدائم.

وأوضح عماد متعب أن الجريدة تحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

وهنأ عماد متعب الأستاذة عُلا الشافعي على توليها منصب رئيس تحرير الجريدة، على هامش زيارته التي امتدت قرابة الساعتين، التقى فيها عددا من القيادات، وعقدة ندوة مع القسم الرياضي بالجريدة.

يعد عماد متعب، واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات. وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (1)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (2)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (3)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (4)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (5)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (6)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (7)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (8)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (9)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (10)



عماد متعب خلال زيارته لجريدة الخليج 365 (11)