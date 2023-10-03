شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تٌبعد أحمد الشيخ عن الاتحاد السكندرى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني لفريق نادى الاتحاد السكندرى جهود أحمد الشيخ لاعب سيد البلد في مباراة الجونة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل. ويغيب أحمد الشيخ عن قائمة الاتحاد السكندرى أمام الجونة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية،ليقرر طارق العشرى المدير الفني استبعاد اللاعب من المباراة. في سياق مختلف ، بات هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندري مُهدداً بالغياب عن قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من دورى نايل والمقرر لها الجمعة المقبل للإصابة.

وتعرض هشام صلاح للإصابة في مباراة سيراميكا، وانضم بعد تعافيه من الإصابة لقائمة فريقه أمام الاسماعيلي لكن الإصابة عاودت اللاعب وبات مهددا بالغياب مرة أخرى عن مواجهة الجونة المقبلة.

وعاد فريق الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوزه على سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.