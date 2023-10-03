شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتقدم على النصر للتعدين بهدف أبو سنة فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة لافيينا والنصر للتعدين بتقدم أصحاب الأرض لافيينا بهدف نظيف احرزه حازم أبو سنة في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة علي ملعب لافيينا بمنتجع الاسيوطي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

تقدم فريق لافيينا مبكرا عن طريق حازم أبو سنة في الدقيقة 6 ، وبعد الهدف كثف فريق لافيينا من هجماته املا في احراز الهدف القاني وانهاء المباراة علي المنافس مبكرا، الا ان فريق النصر للتعدين تماسك سريعا وشكل خطورة عن طريق بعض الهجمات المرتدة الا انها لم تسفر عن هدف التعادل.

قبل النهاية بدقائق يتعرض اسلام صادق لاعب النصر للتعدين للطرد بعد حصوله علي الانذار الثاني ليزيد من مصاعب فريقه ، وينتهي الشوط الأول بتقدم لافيينا 1/0.

بدأ فريق لافيينا المباراة بتشكيل مكون من : برعى كامينى ، أحمد سعد ، خالد شيفو ، محمد جبس، حمدى مارسيلو ، بركات ، هشام نيمار ، أحمد سكولز ، أتيكور اوين ، حازم أبو سنة ، يوسف فهيد.

فيما جاء تشكيل النصر للتعدين كالتالي : محمد شريف، حمدي مسلم، ايهاب خالد، اسلام عصام، احمد صبحي ، خالد احمد ، عبد الرحمن عيسي، عمرو مختار ، محمد عبد الصبور ، محمد عليان ، ايمن ندي