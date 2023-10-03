موعد مباراة الأهلي وإنبي في الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر، على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي المصري في دور الثمانية بالفوز عليه بهدفين لهدف.

وفي الطرف الثاني من نصف نهائي كأس مصر يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

ويدخل النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم كولر، مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، وهو يعاني من غياب 5 لاعبين عن صفوف الفريق وهم، عمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولي، بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح وذلك للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري كولر في مباراة إنبي، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

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