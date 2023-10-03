شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة بعد إلغاء هدف ليفربول في توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هيئة حكام كرة القدم الإنجليزية إذاعة الملف الصوتي لحوار حكم الفيديو في مباراة ليفربول وتوتنهام، وقت اتخاذ قرار إلغاء هدف لويس دياز الصحيح.

وجاء القرار بناءً على طلب قدمه ليفربول، حيث سيتم موافاة النادي بنسخة من التسجيلات، على أن يتحدد لاحقاً موعداً لبثها علانية، بحسب صحيفة إندبندنت.

واتخذت الهيئة قرارها بالتشاور مع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اتفقا على أن التسجيل الصوتي يجب أن يخضع لمراجعة كاملة أولاً، وأن ليفربول ورابطة البطولة يجب أن تتاح لهما فرصة التقييم قبل نشره للجمهور.

وكان من المقرر إذاعة التسجيل، الاثنين المقبل، ضمن برنامج شهري جديد يقدمه هوارد ويب رئيس لجنة الحكام، والذي يبث تسجيلات غير مسموعة من المشاورات بين حكام الملعب وطاقم تحكيم الفيديو، إلا أن هيئة الحكام تدرس بث التسجيل منفرداً بعد انتهاء مراجعته السبت المقبل.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز وقت تعادل الفريقين سلباً، وأثار القرار جدلاً واسعاً بسبب وقوع خطأ في التواصل بين حكم الملعب وحكام الفيديو، ما أدى إلى عدم احتساب الهدف بعد مراجعته.

وأدى الخطأ إلى استبعاد دارين إنجلاند حكم الفيديو، ومساعده دان كوك من التحكيم خلال الأسابيع المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.