شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يدشن استعداداته لـ«الديربي» بعد إلغاء مواجهة سباهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يدشن اتحاد جدة تدريباته مساء الثلاثاء استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في «ديربي جدة الكبير»الجمعة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت بعثة «العميد» قد عادت صباح الثلاثاء إلى جدة قادمة من إيران بعد إلغاء مباراة الفريق ومضيفه سباهان الإيراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

واصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً أشاد فيه بموقف الاتحاد الآسيوي وحرصه على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، مشيراً إلى أن ممثلي الاتحاد السعودي المرافقين لنادي الاتحاد لمسوا حرص الاتحاد القاري على إقامة المباراة في ظروف مناسبة.

وأكد الاتحاد السعودي وقوفه الداعم مع نادي الاتحاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.

واصدر نادي الاتحاد بياناً أوضح فيه أن الفريق عندما وصل ملعب المباراة تم إبلاغه من جانب مراقب المباراة بعدم إقامة اللقاء في الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب وعليه اتجه الفريق إلى المطار.

وأكد النادي الجداوي متابعته لحيثيات القرار مطالباً الاتحاد الآسيوي بحفظ حقوقه التي كفلتها الأنظمة واللوائح.

يذكر بأن الاتحاد الآسيوي أوضح في بيان عاجل الاثنين إلغاء المباراة لأسباب غير متوقعة واحالة ملف المباراة إلى اللجنة المختصة.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يقرر الاتحاد الآسيوي الذي قرر إلغاء المباراة فوز الاتحاد 3-0 وتغريم نادي سباهان.