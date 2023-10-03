شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير وكريم كحلة يزوران ”الخليج 365” بعد إنجاز "الذهب" ببطولة العالم للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار بطلا رفع الاثقال ، سارة سمير وكريم كحلة مقر جريدة ”الخليج 365” ظهر اليوم ،الثلاثاء ، بعد إنجاز حصد الذهب ببطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت خلال سبتمبر الماضى فى المملكة العربية السعودية .

وإستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365” ثنائى رفع الأثقال وقدمت لهما التهنئة بحصد ذهب بطولة العالم وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وحصل كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على ذهبيتين فى بطولة العالم الأخيرة فى السعودية فى وزن 96 كجم فى الكلين والمجموع ، بينما حصل على فضية الخطف ، بينما توّجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كجم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق سارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم قبل إنجاز بطولة العالم بالسعودية.