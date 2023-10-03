شكرا لقرائتكم خبر عن ريماس خليل تتأهل إلى أوليمبياد باريس بعد إحراز فضية بطولة أفريقيا للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ريماس خليل، لاعبة منتخب الرماية، إلى أولمبياد باريس 2024، بعد إحراز الميدالية الفضية فى بطولة أفريقيا فى منافسات 10 متر مسدس سيدات، بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصرى للرماية ولاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل، بعد تأهلها إلي أوليمبياد باريس.

وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ17 عامًا ريماس خليل إلى أوليمبياد باريس بعد إحرازها الميدالية الفضية .

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء سيدات.