شكرا لقرائتكم خبر عن الإتصالات يتقدم على شبين بهدفين نظيفين بالشوط الأول من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المصرية للإتصالات على جمهورية شبين 2 / 0 في المباراة المقامة بينهما بإستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الثانية من دورى المحترفين .

تقدم عبد الرحمن فؤاد بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الخمس دقائق الأولى ، ثم عاود محمد بهاء مع نهاية الشوط محرزا الهدف الثانى لفريقه .

ويدخل الاتصالات المباراة وفى جعبته 3 نقاط بعد فوزه في الأسبوع الأول خارج ملعبه على دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما خسر شبين أولى مبارياته على ملعبه أمام غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ .

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين فى التقدم بالشوط الأول بهدف مقابل للاشي على حساب طنطا وسط اعتراضات قوية من عمرو أنور المدير الفنى لأبناء السيد البدوى .