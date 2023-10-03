شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد قصار القامة يعقد أول اجتماعاته بعد التأسيس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري لرياضات الأقزام "قصار القامة"، برئاسة على شعبان، الخميس المقبل، أول اجتماعاته بعد التأسيس لمناقشة عدد من الملفات الهامة واعتماد خطة الأنشطة الرياضية للفترة المقبلة.

وعمل على شعبان خلال الأيام الماضية، على اعداد خطة المنافسات الرياضية لرياضات قصار القامة في الفترة المقبلة، في ضوء سياسة الارتقاء بهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمنافسات على المستوى القاري والعالمي.

وأجرت اللجنة البارالمبية قبل أيام انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الأقزام (الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس) بحضور 13 ناديا، وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان أمين صندوق اللجنة، فى حضور الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.

وفاز كل من: على شعبان رئيسا والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق، وفى العضوية فاز كل من: صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.

وكانت الانتخابات قد جرت فى جو ديموقراطي تقدم له 10 مرشحين، وفازت قائمة شعبان ونهال بالعلامة الكاملة.

وكانت اللجنة البارالمبية قد وضعت استراتيجية باستقلالية الألعاب البارالمبية بدأتها بإجراء انتخابات لعدد من الألعاب، منها السباحة والسلة للكراسي المتحركة ورفع الأثقال وألعاب القوى.