شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول من مباراة القناة وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل بتروجت والقناة بهدف لمثله بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بملعب القناة ضمن فعاليات الجولة الثانية لمسابقة الدورى

تقدم أكرم عبد ربه هداف القناة لفريقه في الخميس دقائق الأولى ، وتعادل مصطفى سلطان لبتروجت في الدقيقة 46 من عمر اللقاء .

كان القناة قد تعادل فى المباراة الأولى له بالمسابقة خارج ملعبه أمام بروكسى بهدفين لمثليهما بعدما كان متقدما بهدفين لمثليهما ، بينما حقق بتروجت فوزا غاليا فى مباراته الأولى على حساب أسوان بهدفين لمثليهما .

ويحاول سامر عبد الرحمن المدير الفنى للقناة من استغلال عامل الأرض من أجل خطف النقاط لصاحله خاصة وأنه يعمل جيد قوة المنافس الذى يقوده فنيا سيد عيد احد أفضل المدربين بالدرجة الثانية .