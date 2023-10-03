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التعادل يسيطر علي الشوط الأول من مباراة راية ووادى دجلة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة راية ووادي دجلة بتعادل الفريقين 1/1 والمقامة علي ملعب حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين، تقدم وادي دجلة عن طريق يوسف اويا في الدقيقة 9 ، قبل ان يتعادل راية عن طريق طه نادي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

بدأ راية المباراة بتشكيل مكون من : محمد موسي سليمان ، إبراهيم رجب ، احمد عبد الرحمن ، رامز زيدان، محمد علاء ، محمد طارق ، إبراهيم سليمان ، حسام عبد الواحد ، محمد السعيد ، احمد عادل رشوان ، طه نادي

 

فيما بدأ دجلة المباراة بتشكيل مكون : عبد الرحمن عبد العزيز ، عمر عدلي ، محمد جابر ، محمد رجب ، احمد موسي ، يوسف حسن ، محمود طلعت ، مؤمن عاطف ، كليسون ، عبد الله كامل ، علي حسين

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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