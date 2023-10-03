شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يشرح ميثاق الأخلاق والسلوك المهني لمنتسبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي الحمرية الثقافي الرياضي الثلاثاء، شرحاً مبسطاً لموظفيه ومنتسبيه حول ميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي أطلقه النادي في سبتمبر الماضي، على هامش ملتقى الاستدامة الرياضية.

وأماط المدير التنفيذي للنادي، أحمد الشامسي، اللثام عن كل التفاصيل والنقاط المتعلقة بالميثاق، سواء للموظفين أو العمال أو لاعبي الفرق الرياضية.

وأكد الشامسي أن ميثاق الأخلاق والسلوك المهني يستهدف تعزيز قيم، جودة الحياة والشفافية والأخلاق الرياضية والابتكار والاحترافية، ثم المواطنة الإيجابية.

من جهته، أوضح مستشار الجودة والتميز بالنادي، الدكتور سلطان الشامسي، أن الميثاق يتضمن 12 التزاماً، منها التزامات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأخرى للموظفين ومنتسبي النادي، وكلها ترتكز على بناء العلاقات الطيبة والاحترام والرقي في التعامل داخل العمل وخارجه.

وأشار الدكتور الشامسي إلى أن ميثاق الأخلاق والسلوك المهني جاء في إطار مبادرات لجنة الاستدامة بنادي الحمرية ضمن جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية،خاصة في المعيار المتعلق بالأخلاقيات والنزاهة.