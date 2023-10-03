فانتازي.. "هل يجب امتلاك تريبير؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يناقش خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي إمكانية امتلاك ظهير نيوكاسل يونايتد كيران تريبير (6.7 مليون جنيه إسترليني)، بعد تألقه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تحديدا في الجولة السادسة والسابعة.

وقال خبير الفانتازي جياني بوتيس: "كنت محظوظًا جدا للحصول على 30 نقطة من تريبير في آخر أسبوعين بفنتازي الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن امتلاكه ضروري جدا في الأسابيع المقبلة".

وأضاف خبير الفانتازي هاري دانيلز: "بالنسبة لي، ليس من الضروري امتلاك تريبير في فريقي، إنه لاعب رائع، لكنني لست متأكدًا من أن صناعته للأهداف في الفترة الآخيرة، ستدوم كثيرا".

ومن جانبه قال لي بونفيلد: "يعد تريبير اختيارًا رائعًا إذا كنت تستطيع تحمل تكلفته الباهظة، خاصة مع ظهور العديد من لاعبي خط الوسط المتميزين في الأسابيع الأخيرة، فإذا كنت تريد محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني)، وسون هيونج مين (9.3 مليون جنيه إسترليني)، وبوكايو ساكا (8.7 مليون جنيه إسترليني)، وإرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) في تشكيلتك فسيكون أحد الحلول الوسطى في الدفاع هي شراء سفين بوتمان (4.7 مليون جنيه إسترليني) بعد عودته من الإصابة، أو دان بيرن (4.5 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من تريبير".

وواصل خبير الفانتازي برانيل شيث: "يعد تريبير خيار جيد في خط الدفاع إذا لم تكن مضطرًا إلى إجراء العديد من التعديلات في فريقك، وهذا للأسف ليس هو الحال بالنسبة لي، لذلك سأشتري بيدرو بورو (5 مليون جنيه إسترليني) أو ديستني أودوجي (4.8 مليون جنيه إسترليني) هذا الأسبوع".

وقال أوتكارش دالميا: "أعتقد أن أفضل مباراتين لنيوكاسل يونايتد تم تجاوزهما، وسجل وست هام منافس نيوكاسل في الجولة المقبلة، أهداف بكل مبارياته هذا الموسم، لذلك لن أتعجل في شراء تريبير هذا الأسبوع، وسأفكر في شراء ماتش كاش (4.9 مليون جنيه إسترليني) بدلاً من ذلك".

وأردف خبير الفانتازي بن كرابتري: "يؤسفني عدم شراء تريبير عندما كنت أستطيع تحمل تكلفته العالية، أنه المدافع الأكثر أمانًا في الوقت الحالي".

ومن جانبه قالت سام بونفيلد: " تريبير هو المدافع الذي أفكر في شرائه، لكن مع الحاجة إلى إنفاق الأموال على سون وصلاح وهالاند، فمن الصعب جدًا الحصول عليه، وسأضطر إلى التضحية به ومحاولة تعويضه بشراء بوتمان أو بيرن".

واختتم خبير الفانتازي نيك هاريس: "على الرغم من أن تريبير مدافع باهظ الثمن إلا أنني امتلكه، وبعد تألقه في آخر أسبوعين من الدوري الإنجليزي، سيتم معاقبة أي مدرب لا يملكه، لن أقول أنه ضروري، لكن عدم امتلاكه يمثل خطرًا".