هل يتعاقد الزمالك مع كارتيرون؟ وكيله ينهي الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أم صلال القطري، حقيقة تفاوض الزمالك مع المدرب من أجل عودته.

وقال "فتوح" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أنه لم يتواصل معه أي شخص سواء مسؤول أو مرشح، بنادي الزمالك للتفاوض مع كارتيرون لعودته على رأس القيادة الفنية.

وأضاف حازم فتوح: "من الطبيعي أن يتم ترشيح أي اسم في الأندية لتدريب الفرق، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي أو شفوي، لتولي كارتيرون المهمة الفنية للقلعة البيضاء".

واختتم وكيل أعمال المدرب الفرنسي: "كارتيرون لديه عقد مع أم صلال القطري ويسير بخطى ثابتة مع الفريق، وأحد الأندية الصاعدة هذا الموسم حاول التعاقد معه، قبل بداية الموسم، ولكن لم تكتمل المفاوضات".

وكان باتريس كارتيرون، تولى تدريبات فريق الزمالك في مناسبتين من قبل، وحقق العديد من الألقاب رفقة الفريق الأبيض منها بطولتي السوبر الأفريقي والمصري.