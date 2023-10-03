نبأ سار للزملكاوية.. كواليس جلسة كافيه المهندسين بين أحمد فتوح ومسئول بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حصل الخليج 365 على كواليس جلسة عقدها عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول في أحد "كافيهات المهندسين" من أجل حسم التفاوض لتجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن عبد الواحد السيد عقد الجلسة مع أحمد فتوح في وجود وكيله، في أحد الكافيهات بالمهندسين، من أجل الحديث عن تجديد عقده في ظل الأقاويل التي تتردد باتفاق اللاعب مع أحد الأندية المنافسة.

وأوضح المصدر، أن فتوح أوضح لمدير الكرة في بداية الحديث، أنه زملكاوي والجميع يعرف ذلك، وتركيزه حاليا مع الفريق في الملعب ولا يوجد مانع لديه في تجديد عقده.

أضاف المصدر:"فتوح أكد عدم اتفاقه مع أي ناد آخر، وحدد في البداية أن الأولوية الحصول على مستحقاته القديمة، وبعدها يتم التفاوض على تجديد العقد".

وقال المصدر:"فتوح أخبر مدير الكرة في الزمالك أن رغبته هي التجديد للأبيض، والدليل على ذلك وجود وكيله من أجل الوصول على صيغة اتفاق، على الأمور المالية ومدة العقد".

وشدد المصدر، أنه جرى الاتفاق على جميع الشروط الخاصة بالتجديد لمدة 3 مواسم مقبلة، في انتظار تحويل مقدم التعاقد من أجل التوقيع بشكل رسمي خلال ساعات.