فانتازي.. انخفاض سعر نجم أرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء انخفاض سعر بوكايو ساكا لاعب أرسنال رغم تسجيله هدفا في الأسبوع السابع، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 3 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيران تريبيير (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 8.6 مليون جنيه إسترليني.

كيفر مور (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

بن تشيلويل (تشيلسي) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

تايرل مالاتسيا (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

مات تارجيت (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني

دانييل جيبيسون (شيفيلد يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

هوجو بوينو (وولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.