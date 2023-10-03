بعد وضع قدمه في الجبس.. تطورات جديدة بشأن إصابة إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف "المنيري" في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بيراميدز، أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل، على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي.

أوضح أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة خلال مواجهة بيراميدز الماضية، أمام الجيش الروندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بستة أهداف مقابل هدف.