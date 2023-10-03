هل هناك مكافأة خاصة لإقصاء الأهلي من الكأس؟.. رئيس إنبي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر غدا ستكون مباراة صعبة للغاية أمام الفريق الأفضل في إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي أمام إنبي غدا في السابعة مساء، ببطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وقال أيمن في تصريحات إذاعية لبرنامج كورة في ال90: من المفترض وجود حافز للاعبين عند مواجهة فريق كبير مثل الأهلي، وهناك هدف واضح للجهاز الفني واللاعبين هذا الموسم في بطولة الدوري.

وأضاف: ليس هناك أي مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني حال تخطي الأهلي في كأس مصر.

وأكمل "الشريعي: ثبات اللوائح في الكرة المصرية بداية الإصلاح وتقدم اللعبة، ومن حقنا المشاركة في بطولة السوبر المصري".

وأتم تصريحاته: "هل منطقي فيوتشر اللي خرجته من كأس مصر يشارك في بطولة السوبر، وانبي ميشاركش".