فانتازي.. أرتيتا يؤكد مشاركة ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مبارة لانس بدوري أبطال أوروبا، عن مواجهة الفريق الفرنسي وعودة بارتي من الإصابة بجانب مشاركة ساكا في التدريبات الجماعية.

وقال أرتيتا: "سنواجه فريق جيد جدا، حيث قدموا أداءً أكثر من رائع الموسم الماضي، يعجبني جدا المستوى الذي قدموه، ولكن هذا الموسم لم يحالفهم الحظ في تحقيق بعض النتائج الجيدة".

وعن عودة توماس بارتي من الإصابة، قال ميكيل: "تعافى بشكل جيد في الأسبوعين الماضيين، وتمكن من المشاركة في التدريبات خلال اليومين أو الثلاث الماضية مع الفريق، وهذه أخبار رائعة بالنسبة لنا".

وعن إصابة ساكا في آخر مباراة بالدوري، أكد: "إنه بخير وأفضل بكثير الآن، ومن الواضح أنه تعرض لكدمة قوية لكنه تعافى وتدرب اليوم".