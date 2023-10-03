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نيمار يقود هجوم الهلال لمواجهة نساجي في دوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الهلال السعودي نساجي الإيراني، اليوم في السابعة مساءًا، ضمن منافسات الدور الثاني في مجموعات دوري أبطال آسيا.

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي تشكيل الفريق لمواجهة نساجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - ميشيل ديلجادو - مالكوم - دا سيلفا

خط الهجوم: ميتروفيتش

يتواجد على مقاعد بدلاء الهلال التالي، حبيب الوطيان - أبو راسين - خليفة الدوسري - سعود عبد الحميد - محمد جحفلي - حسان تمبكتي - ناصر الدوسري - متعب المفرج - عبد الإله المالكي - محمد القحطاني - صالح الشهري - عبد الله الحمدان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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