بعد جلسة الاتفاق.. فتوح يغازل جماهير الزمالك "بالسهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك صورة له عبر إنستجرام، وهو يضع شعار الزمالك "السهم"، بعد عقد جلسة اليوم مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفري.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهايه الموسم الحالي، ويحق له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

وكانت الساعات الماضية شهدت أحاديث كثيرة من جانب بعض وسائل الإعلام حول دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

جدير بالذكر أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عقد جلسة اليوم مع أحمد فتوح ووكيله من أجل حسم تجديد عقده، وتم الاتفاق على جميع البنود في انتصار صرف مقدم التعاقد والتوقيع الرسمي في الفترة المقبلة.