شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع أكرم توفيق فى الأهلى قبل العودة للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على عقد جلسة خاصة مع أكرم توفيق لاعب الفريق مؤخراً شرح له خلاله أهمية دوره مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له الفترة المقبلة كونه أحد العناصر التي كان يعتمد عليها قبل تعرضه للإصابة منذ شهور طويلة.

وعاد أكرم توفيق للتدريبات الجماعية مؤخراً وينتظر الضوء الأخضر من كولر للمشاركة في المباريات الرسمية.

وأكد كولر لأكرم توفيق أنه مشاركته في المباريات باتت وشيكة ويحتاج إلى الوقت المناسب للدفع به في المباريات بشكل تدريجي.

وطلب كولر من أكرم توفيق الحفاظ على نفسه واللعب بحماس وإصرار دون إلتحامات قوية في البداية حتى يعود لمستواه السابق الذي كان عليه قبل الإصابة .

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.