شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على النصر للتعدين بثلاثية فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق لافيينا فوزه الأول بدورى المحترفين هذا الموسم بعدما تغلب علي النصر للتعدين بثلاثة اهداف نظيفة في الجولة الثانية من دوري المحترفين والتي أقيمت في ملعب لافيينا بمنتجع الاسيوطي.

احرز اهداف المباراة كل من حازم أبو سنة في الدقيقة 6 واحمد سالم هدفين في الدقيقتين 65 و 79 ، ليرتفع رصيد لافيينا للنقطة 4 في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد النصر للتعدين عند النقطة صفر بعد خسارته مباراتين.

تقدم فريق لافيينا مبكرا عن طريق حازم أبو سنة في الدقيقة 6 ، وبعد الهدف كثف فريق لافيينا من هجماته املا في احراز الهدف القاني وانهاء المباراة علي المنافس مبكرا، الا ان فريق النصر للتعدين تماسك سريعا وشكل خطورة عن طريق بعض الهجمات المرتدة الا انها لم تسفر عن هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم لافيينا 1/0.

الشوط الثاني جاء سيطرة كاملة لفريق لافيينا الذي نجح لاعبوه في تشكيل خطورة علي مرمي النصر للتعدين علي مدار الشوط الثاني مستغلين النقص العددي نتيجة طرد اسلام عصام في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وينجح احمد سالم لاعب لافيينا في احراز هدفين في الدقيقتين 65 و79 لينتهي اللقاء بفوز لافيينا 3/0.