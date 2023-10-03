شكرا لقرائتكم خبر عن راية يتعادل مع دجلة 1/1 فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت مباراة راية ووادي دجلة في الجولة الثانية من دوري المحترفين بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي ملعب حرس الحدود.

انتهي الشوط الأول من مباراة راية ووادي دجلة بتعادل الفريقين 1/1 تقدم وادي دجلة عن طريق يوسف اويا في الدقيقة 9 ، قبل ان يتعادل راية عن طريق طه نادي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

جاءت احداث الشوط الثاني هادئة وحاول كلا الفريقين الاعتماد علي التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة لخطف الفوز وعدم استقبال اهداف، الا ان محاولات كلا الفريقين فشلت لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1، ليرتفع رصيد دجلة عند 4 نقاط ، بينما يرتفع رصيد راية عند النقطة 1 بعد خسارته المباراة الاولي امام طنطا.