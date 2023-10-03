شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة نهاية الأسبوع تحدد موقف خالد عبد الفتاح من المشاركة في مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مباريات فريقه منذ بداية الموسم الحالي، بعد إصابته بكسر في الترقوة في نهاية الموسم الماضي، وإجراء عملية جراحية لتثبيت العظمة.

ويرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالاتفاق مع الجهاز الطبي استعجال الدفع بخالد عبد الفتاح في المباريات رغم مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، منذ فترة، ورغم ذلك لا يدخل قوائم مباريات فريقه في أي مباراة.

ويوجد اتفاق بين الجهاز الفني و الطبي الأهلي حيث يفضلون منع عبد الفتاح من المشاركة في المباريات لتقليل إمكانية الاحتكاك مع أي لاعب بسبب كسر الترقوة خشية من تجدد الإصابة، على أن يكون لائقا للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة الـ4 أسابيع التي حددها الطبيب المعالج له.

ويخض عبد الفتاح لأشعة على الكتف نهاية الأسبوع الحالي لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات الأهلي وتحديد موعد جاهزيته للدفع به في المباريات.