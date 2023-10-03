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المصرية للاتصالات يهزم جمهورية شبين برباعية ويعتلى صدارة دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حقق المصرية للاتصالات فوزا كبيرا برباعية نظيفة على جمهورية شبين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الثانية من دورى المحترفين .

تقدم عبد الرحمن فؤاد بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الخمس دقائق الأولى ، ثم عاود محمد بهاء مع نهاية الشوط محرزا الهدف الثانى لفريقه ، وفى الشوط الثانى عاد عبد الرحمن فؤاد وأحرز هدفين متتاليين ليسجل الهاتريك الأول له ولفريقه بالمسابقة .

بهذه النتيجة رفع الاتصالات رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بتروجت أقرب منافسيه ، بينما تجمد رصيد جمهورية شبين عند 0 من النقاط نظرا لخسارته على ملعبه في اللقاء الأول أمام غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ .

سيطر لاعبو المصرية للإتصالات على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة واستطاع تسجيل العديد من الأهداف من البداية وهو ما سهل عليه اللقاء ، في المقابل فشل جمهورية شبين في بناء الهجمات وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه أحمد المحرات حارس مرمى الفريق المنوفى .  

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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