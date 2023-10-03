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دورى نايل .. عمر كمال يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد -  

حصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الممتاز( دورى نايل ).

 

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الإستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.

 

وجاء هدف عمر كمال بتصويبة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية.

 

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره فريق الداخلية بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش بالجولة الثالثة السبت المقبل على ملعب جهاز العسكري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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