شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم القناة بهدفين لهدف بالجولة الثانية لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بتروجت سلسلة نتائجه الجيدة بعدما حول خسارته أمام القناة بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد هيئة قناة السويس ضمن فاعليات الجولة الثانية لمسابقة دورى المحترفين .

تقدم اكرم عبد ربه للقناة في الدقائق الأولى من المباراة ، وتعادل مصطفى سلطان لبتروجت في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه في منتصف الشوط الثانى .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بتروجت إلى 6 نقاط من مباراتين نظرا لفوزه في اللقاء الأول على أسوان بثنائية نظيفة ، بينما تجمد رصيد القناة عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل في الجولة الأولى أمام بروكسى بهدفين لمثليهما .