شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يهزم طنطا 2 / 1 ويحقق فوزه الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أبو قير للأسمدة ثلاث نقاط غالية بعدما حقق الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بملعب أبو قير في الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين .

تقدم محمد الكومى لأبوقير للأسمدة ، وتعادل انتونى لطنطا ، قبل أن يعود أحمد عصام في الدقيقة 88 ويحرز الهدف الثانى لأصحاب الأرض .

بهذه النتيجة يحقق أبو قير للأسمدة أول ثلاث نقاط له في المسابقة نظرا لخسارة الفريق مباراة الجولة الأولى امام حرس الحدود ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 3 نقاط نظرا لفوزهم في الجولة الأولى على راية بهدف مقابل للاشئ .