شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الجوهرى تتوج بذهبية بطولة أفريقيا للرماية وتتأهل إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت هالة الجوهرى ، في التتأهل الى اولمبياد باريس 2024 فى الرماية فى منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء بعد أن احرزت ذهبية بطولة أفريقيا للرماية محطمة الرقم الافريقى برقم 234.9 . وكانت ريماس خليل، لاعبة منتخب الرماية، قد تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024، بعد إحراز الميدالية الفضية فى بطولة أفريقيا فى منافسات 10 متر مسدس سيدات، بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصرى للرماية ولاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل، بعد تأهلها إلي أوليمبياد باريس.

وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ17 عامًا ريماس خليل إلى أوليمبياد باريس بعد إحرازها الميدالية الفضية .

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء سيدات.