شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ الدكتور محمود حسين لتجديد انتخابه رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنائب الدكتور محمود حسين لتجديد انتخابه رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الانتخابات التي أجريت اليوم لتحديد رؤساء اللجان.

ويعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للدكتور محمود حسين على تجديد الثقة لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مؤكدا أنه اختيار صادف أهله بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها خلال الفترة الماضية والتي شهدت تعاون مثمر للغاية مع جميع الهيئات الرياضية المختلفة ومع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.