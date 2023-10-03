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الأولمبية تهنئ الدكتور محمود حسين لتجديد انتخابه رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد -  

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنائب الدكتور محمود حسين لتجديد انتخابه رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الانتخابات التي أجريت اليوم لتحديد رؤساء اللجان.

 

ويعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للدكتور محمود حسين على تجديد الثقة لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مؤكدا أنه اختيار صادف أهله بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها خلال الفترة الماضية والتي شهدت تعاون مثمر للغاية مع جميع الهيئات المختلفة ومع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.

 

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن فوز الدكتور محمود حسين برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة على التوالي، و فوز كل من النائبين سامر التلاوي ومحمد لبيب وكيل بمقعدي الوكالة وحازم إمام أمين سر اللجنة 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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